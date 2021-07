Het streefbedrag van 1 miljoen euro voor de vermissingszaak van Tanja Groen is opgehaald. Dat heeft Simon Vuyk, bestuurslid van Stichting De Gouden Tip, dinsdagavond bekendgemaakt in het televisieprogramma Op1.

Het geld is bedoeld als beloning voor de tip die leidt naar de opsporing van de sinds augustus 1993 vermiste studente. De destijds achttienjarige Groen keerde toen niet terug van een studentenfeest in Maastricht. De Noord-Hollandse is, net als de fiets waarmee ze onderweg was, nooit teruggevonden.

De stichting hoopt dat tipgevers zich door de hoge beloning sneller zullen melden met belangrijke informatie. Tipgevers kunnen zich anoniem melden.

Als de zaak rond Tanja Groen niet wordt opgelost naar aanleiding van een tip, wordt het bedrag aangewend voor een andere onopgeloste vermissingszaak, vertelde Vuyk. Datzelfde geldt voor het geld dat boven op de 1 miljoen euro komt.

De doneeractie werd eind juni opgezet door Peter R. de Vries, voorzitter van de stichting. De Vries stelde toen dat als het bedrag inderdaad zou worden opgehaald, het de hoogste beloning is die ooit in Nederland voor een dergelijke tip uitgekeerd kan worden.

De Vries ligt sinds afgelopen dinsdag zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij het doelwit was geworden van een aanslag in Amsterdam. Vuyk noemde het bereiken van het streefbedrag "van grote betekenis tegenover wat er met Peter is gebeurd".