Delen van Limburg zijn dinsdagavond onder water komen te staan door aanhoudende stortbuien. In verband met de zware regenval en de kans op wateroverlast heeft het KNMI dinsdagavond code oranje afgegeven voor deze provincie.

Met name in het zuiden van Limburg kunnen mensen hinder ondervinden van zware stortbuien. Lokaal leiden die buien tot wateroverlast, vooral in Heerlen, Landgraaf en Kerkrade. Hulpdiensten krijgen veel meldingen binnen, meldt Veiligheidsregio Zuid-Limburg op Twitter.

Er is sprake van een groot aantal meldingen over onder water gelopen wegen, vollopende kelders en omhoog komende putdeksels. De A79 bij Heerlen is aan het eind van de middag compleet onder water gelopen. De weg is onbegaanbaar en daarom tijdelijk afgesloten.

Ook vanuit andere Limburgse gemeenten maken mensen melding van wateroverlast. Zo staan net als twee weken geleden straten in het dorp Eygelshoven blank, meldt 1Limburg.

De veiligheidsregio adviseert inwoners van Zuid-Limburg niet de weg op te gaan als dat niet nodig is en in andere gevallen het rijgedrag aan te passen. Ook waarschuwt de veiligheidsregio voor hoge waterstanden in de Maas, zijrivieren en beken en voor uiterwaarden die kunnen onderlopen.

36 Snelweg bij Heerlen ondergelopen na hevige regenval

Nog tot en met donderdag veel regen verwacht

De regenval was al aangekondigd. Maandag had het KNMI daarom al code geel afgegeven voor Limburg. Ook de komende dagen wordt nog veel regen verwacht in het zuidoosten van Nederland en met name in Limburg. Tot en met donderdag kan lokaal 150 millimeter neerslag vallen, waarschuwt het KNMI. Dat is meer dan de 80 millimeter aan neerslag die gemiddeld naar beneden komt in juli.

Precies twee weken geleden had Zuid-Limburg ook al te kampen met overstromingen als gevolg van zware buien. Onder meer straten in Kerkrade, Landgraaf en zoals gezegd Eygelshoven liepen toen onder.