Ondanks de razendsnelle stijging van het aantal coronabesmettingen heeft de GGD landelijk gezien nog genoeg testcapaciteit. Alle Nederlanders die zich willen laten testen, kunnen dat ook. Wel kan het zijn dat je iets verder moet reizen dan normaal om zo snel mogelijk terecht te kunnen, zegt koepelorganisatie GGD GHOR woensdag in gesprek met NU.nl.

De GGD's streven ernaar om mensen met klachten binnen 24 uur te testen. Maar omdat het virus op bepaalde plekken in Nederland veel meer voorkomt dan op andere, is het ook in de ene teststraat flink drukker dan in de andere. Daardoor wordt dat streven momenteel niet overal gehaald.

"Maar je kunt dan sowieso snel ergens anders in je regio terecht", verzekert een woordvoerder. Vaak kun je dan bijvoorbeeld in je buurgemeente alsnog snel worden getest.

De GGD's testen tegenwoordig niet alleen meer mensen met corona-achtige klachten of mensen die in contact zijn geweest met personen die later besmet bleken. Je kunt er inmiddels ook terecht voor een test om je coronapaspoort te krijgen, waarmee je binnen de EU kunt reizen.

Iets meer dan 10 procent bij GGD is 'vakantietest'

Maar die 'vakantietesters' zijn niet de reden dat het de laatste tijd zo druk is in de teststraten, benadrukt de GGD GHOR. In bijvoorbeeld de provincie Utrecht betreffen ze slechts 10 procent van het totale aantal tests. Landelijk ligt dat percentage "iets hoger".

Jaap Donker, directeur Publieke Gezondheid van de GGD regio Utrecht, vertelt over zijn regio: "We zien dat mensen na de versoepelingen veel meer van de vrijheid konden genieten en elkaar mochten opzoeken. Op dit moment zien we veel besmettingen in de horeca, maar ook op thuisfeesten en festivals."

Ongeveer vijf dagen later komen ze terecht bij de GGD met klachten. Donker: "Dat effect zie je. In de provincie Utrecht zien we qua besmettingen dat we twee weken geleden nog op ongeveer 25 besmettingen per dag zaten. Afgelopen weekend zaten we ineens op 1.700 besmettingen. Daarvan is 90 procent tussen de zestien en de dertig jaar."

Zijn gezondheidsdienst is in elk geval voorbereid op een eventuele verdere opschaling, als dat nodig blijkt.

'Vakantietesters' wachten 18,4 uur op uitslag

Wie een vakantietest doet, moet daarna nu gemiddeld 18,4 uur wachten op de uitslag. Een paar regio's kampen met een langere doorlooptijd, doordat de testlocaties daar samenwerken met het lab van Saltro. Dat bedrijf had wat moeite met de plotse toename van het aantal tests, waardoor er enige vertraging ontstond.

Hoelang mensen met klachten momenteel gemiddeld op hun uitslag moeten wachten, kunnen de gezondheidsdiensten niet zeggen. Het streven daarvan is altijd 24 uur.

Overigens kunnen vakantiegangers ook op andere plekken dan bij de GGD terecht voor een vakantietest.