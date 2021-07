Meer mensen belden en chatten het afgelopen jaar met de hulplijn van Stichting Zelfmoordpreventie. In het eerste half jaar van 2021 steeg het aantal gesprekken met 31 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De impact van de coronacrisis was volgens de stichting "duidelijk" terug te zien in de gesprekken.

In 2020 werd de hulplijn in totaal 113.921 keer benaderd, ten opzichte van 93.235 keer het jaar ervoor. In de eerste helft van dit jaar voerde de stichting al 65.950 gesprekken, terwijl dit er in de eerste zes maanden van 2020 iets meer dan 50.000 waren.

Dat het aantal hulpvragen steeg, heeft volgens de stichting te maken met de toenemende bekendheid van de organisatie. Sinds juli 2020 kunnen mensen die willen praten over zelfmoordgedachten gratis bellen naar de telefoonnummers 113 en 0800-0113. Voorheen was de organisatie alleen via een betaald nummer te bereiken.

"Er is in die periode een duidelijke stijging zichtbaar van het aantal gesprekken en chats. Het is goed om te zien dat mensen die worstelen met zelfmoordgedachten ons beter weten te vinden", aldus hoofdonderzoeker Renske Gilissen.

Ook online wisten meer mensen de stichting te vinden. Het aantal bezoeken aan de website steeg in 2020 met 12 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat de coronacrisis impact heeft gehad, ziet de hulporganisatie onder meer terug in de hulpvragen. In 14 procent van de contactmomenten was corona een onderwerp van gesprek, zegt Gilissen. De gesprekken gingen onder meer over eenzaamheid, sociale isolatie en het vinden van weinig afleiding. Ook werd vaker gesproken over de thuissituatie, ziet de stichting.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).