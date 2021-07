"Je kind is dood. En iedereen die zich daarbij niks kan voorstellen: zoveel te beter", heeft de 74-jarige vader van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum dinsdag gezegd in zijn slachtofferverklaring. De videoboodschap van de man is vooraf opgenomen en werd getoond in de rechtbank Amsterdam tijdens de tweede zittingsdag.

De vader van de man die tot zijn dood kroongetuige Nabil B. bijstond, vertelde hoe hij "radeloos" zocht "naar iets wat onderdeel van jezelf is, maar wat je kwijt bent".

De man zei dat als de rechtbank de verdachten schuldig acht, diezelfde verdachten zich moeten schamen. "Dan lijkt het erop dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat twee kinderen moeten opgroeien met een niet te helen kras op hun ziel?"

Hij sloot af met de woorden dat "wanneer u (de verdachten, red.) zelf kinderen hebt, hebt u die al vroeg gewezen waar het verkeerde pad is. Daar kunt u nu verder niks meer tegen doen. Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapot geschoten."

Verdachten blijven zwijgen

Ook op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling kozen de verdachten ervoor te zwijgen. De 32-jarige Moreno B. wilde wel een briefje voorlezen dat hij had geschreven. Hierin garandeerde hij de rechtbank niets met de moord op Wiersum op 18 september 2019 te maken te hebben.

Hij ontkende ook de gebruiker te zijn van een telefoon die door justitie aan hem wordt toegeschreven. Het zou volgens de man goed kunnen dat hij wel eens in de witte Opel Combo en Volkswagen Transporter heeft gezeten, die een rol speelden bij de moord op de advocaat van kroongetuige Nabil B., maar niet op de dag van de moord zelf en ook niet in de hoedanigheid van een voorverkenning.

Verdere toelichting op zijn verhaal gaf hij niet. "Ik ben niet verplicht tot het beantwoorden van vragen", repliceerde hij. Met deze uitleg moesten de rechtbank en het Openbaar Ministerie (OM) het doen.

Verdachte beschikte over veel geld na moord

Medeverdachte Giërmo B. maakte een ongeïnteresseerde indruk en wilde geen antwoord geven op vragen. "Op alle vragen die u gaat stellen krijgt u geen antwoord, kan ik u alvast laten weten", maakte hij duidelijk.

De rechtbank gebruikte de dinsdagochtend voor het afronden van de feitenbehandeling. Zo beschikte Giërmo B. de dag de na de moord op Wiersum over veel contant geld. Op 19 september 2019 legde hij 15.300 euro aan contanten neer voor een auto die hij tot dan toe leasede en waarvan hij de betaling wel eens oversloeg.

Ook hield de rechtbank hem voor dat anderen over hem zeiden dat Giërmo dom was geweest dat hij de Opel Combo niet in brand had gestoken na de moord. Het voertuig werd onder andere gebruikt als vluchtauto en daarin werd een bloedspoor van Wiersum gevonden.

Woensdag komt het OM met de strafeis.