De Nederlandse, Duitse en Belgische politie heeft dinsdagochtend invallen gepleegd in een groot aantal panden in Nederland, België en het drielandenpunt bij het Duitse Aken en het Nederlandse Vaals. De actie is gericht tegen een internationaal opererende bende van auto- en motordieven.

In het drielandenpunt bij Vaals zijn vijf arrestatiebevelen uitgevaardigd, maakte de Duitse politie dinsdag bekend. In totaal zijn zo'n vijftig oldtimers en motoren gestolen ter waarde van een kleine 4 miljoen euro.

De grootschalige doorzoekingen vinden sinds de vroege ochtenduren plaats. Sindsdien is voor ruim 700.000 euro aan geld en goederen in beslag genomen.

Het Duitse Openbaar Ministerie komt woensdagmiddag met meer informatie tijdens een persconferentie in Düsseldorf.