Hoewel minister De Jonge (Volksgezondheid) vrijdag aankondigde dat de tijd tussen de eerste en tweede prik korter wordt, heeft het nog geen zin om de GGD te bellen om je tweede afspraak te vervroegen. De gezondheidsdiensten krijgen al veel telefoontjes met zulke vragen, maar daarvoor is het nog te vroeg. Dat zegt koepelorganisatie GGD-GHOR in gesprek met NU.nl.

"Veel mensen bellen ons, bijvoorbeeld omdat ze nog even snel hun tweede prik willen halen voordat ze op vakantie gaan. Maar dat heeft nog geen zin", aldus een woordvoerder van de koepel. "We zijn dat proces nog aan het inrichten."

Momenteel is de wachttijd tussen de twee prikken minstens vijf weken. Vanwege het fors oplopende aantal coronabesmettingen wil De Jonge die periode korter en "flexibel" maken. Door mensen sneller dan nu hun tweede prik van BioNTech/Pfizer of Moderna te geven, zijn ze eerder volledig beschermd tegen het coronavirus. Daarvoor zouden genoeg vaccins beschikbaar zijn, aldus De Jonge.

De GGD-GHOR bekijkt sinds dinsdag samen met de lokale GGD'en, het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid wat de nieuwe gang van zaken zal worden. In de officiële bijsluiter van de prik staat dat er minstens drie weken (Pfizer) of minstens vier weken (Moderna) wachttijd na de eerste dosis moet zitten.

Dat hoeft echter niet te betekenen dat drie drie en vier weken ook Nederland de norm wordt, laat staan in elke individuele situatie het geval zal zijn, benadrukt de GGD-GHOR. "We kijken nog naar welke tijd bijvoorbeeld het verstandigst is met betrekking tot de werkzaamheid va het vaccin. En de vaccins moeten natuurlijk wel gegarandeerd op voorraad zijn: we krijgen nog steeds leveringen." Begin volgende week hoopt de GGD meer informatie bekend te kunnen maken.

Straks ook prikken zonder afspraak

Overigens werkt de GGD momenteel ook aan een andere wijziging in het vaccinatiebeleid: prikken zonder afspraak. "We willen op onze locaties de ruimte creëren om ook zonder afspraak terecht te kunnen. Er is in ons land her en der al gekeken of dat zou werken en we zien wel dat het voor sommige mensen goed uitpakt", aldus Jaap Donker, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Utrecht. De andere GGD's zijn dit ook van plan.

Prikken zonder afspraak moet vaccineren toegankelijker maken. Zo hoeft er geen digitale afspraak te worden gemaakt en kunnen mensen terecht wanneer het hen uitkomt. "We zien ook dat er veel nepnieuws in omloop is, dus het helpt om daar een arts of verpleegkundige te hebben die mensen goed kan informeren. Daar gaan wij in faciliteren", aldus Donker.

Ook onder jongeren zijn er nog groepen die achterblijven met het prikken. Een woordvoerder van de GGD Utrecht legt uit: "We informeren jongeren daarom specifiek over desinformatie. We hebben een arts die bijvoorbeeld veel online doet, via TikTok, stories en Instagram." Op die manier probeert de GGD jongeren te bereiken en te helpen met hun vragen. "Kun je een vaccin krijgen als je fillers hebt? Worden je borsten groter of kleiner? Dat zijn allemaal dingen die bij jongeren spelen."