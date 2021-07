Voor het vierde jaar op rij verbieden meer Nederlandse gemeenten het oplaten van ballonnen. Inmiddels heeft 56 procent van de 352 Nederlandse gemeenten een verbod ingesteld, blijkt uit de jaarlijkse Ballonnenmonitor die Stichting De Noordzee dinsdag presenteerde.

In 2020 had 41 procent van de Nederlandse gemeenten een oplaatverbod ingesteld. In het jaar daarvoor was dat percentage 17. In 2018 hanteerde slechts 5 procent van de gemeenten zo'n verbod.

Daarbovenop hanteert 24 procent van de gemeenten een ontmoedigingsbeleid. "Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan gemeenten die niet meedoen aan activiteiten waarbij ballonnen worden opgelaten of die organisaties afraden ballonnen te laten opstijgen", zegt een woordvoerder van Stichting De Noordzee.

Ballonnen hebben een negatieve impact op de natuur en het milieu. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten. Eerder dit jaar stelde Stichting De Noordzee in een rapport dat ballonresten en ballonlinten na jaren zijn verdwenen uit de top vijf van het meest gevonden strandafval.