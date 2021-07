Aanhoudende buien kunnen de komende dagen voor heel veel regen gaan zorgen, met name in het zuidoosten van het land. De neerslag kan lokaal tot waterlast en overstromingen leiden, waarschuwt Weerplaza. Vooral Limburg moet daar rekening mee houden. Voor deze provincie geldt vanaf dinsdagochtend code geel.

Gebieden met regenbuien trekken dinsdag, woensdag en mogelijk ook donderdag vanuit Duitsland ons land binnen. De buien zijn langgerekt van vorm en trekken vanuit het zuidoosten over Nederland. Regionaal kan het soms meerdere uren per dag flink plenzen, aldus Weerplaza.

Op sommige plekken in het oosten en zuidoosten van Nederland kan de komende dagen tientallen millimeters water vallen, al kunnen de verschillen plaatselijk erg groot zijn.

Weerplaza sluit niet uit dat lokaal meer dan 100 milliliter regen gaat vallen. Dat is meer dan de 80 millimeter aan neerslag die gemiddeld naar beneden komt in juli. De kans hierop is het grootst in de Limburgse heuvels. Mensen moeten daar rekening houden met eenzelfde soort wateroverlast als twee weken geleden.

In de Duitse Eifel en de Belgische Ardennen wordt het naar verwachting helemaal bar en boos. Vooral in de lager gelegen gebieden kan dat tot overstromingen leiden. Naar verwachting kan de Rijn hierdoor tot ruim een meter stijgen. Voor de Maas wordt vooralsnog een stijging van 50 centimeter verwacht tot en met donderdagochtend, aldus Weerplaza.