Er komt geen uitstel van de rechtszaak die draait om de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019. De verdediging vroeg de zaak aan te houden zodat Marengo-kroongetuige Nabil B. gehoord kon worden. Dit kon nog niet plaatsvinden vanwege de medische problemen waar B. mee kampt.

De rechtbank heeft echter maandag bepaald dat vanwege die medische problemen de kroongetuige niet "binnen een aanvaardbare tijd" als getuige ondervraagd kan worden.

Met welke medische problemen B. precies kampt, is niet duidelijk, maar de rechtbank heeft deze wel ingezien en baseert daar het oordeel op.

Ook de overige verzoeken tot het horen van getuigen, zoals de weduwe van Wiersum, werden afgewezen.

Volgens de verdediging is Nabil B. een belangrijke getuige omdat er een dag voor de moord sprake zou zijn geweest van een ruzie tussen de kroongetuige en Wiersum. De advocaten van Giërmo B. en Moreno B. zien in het conflict een mogelijk motief voor de moord en willen er daarom meer van weten.

Rechtbank stemde in met horen kroongetuige

De rechtbank stemde aanvankelijk ook in met het horen van de kroongetuige, maar diens medische toestand zorgde ervoor dat dit niet plaatsvond.

Een van de advocaten van B., Onno de Jong, liet in het Marengo-proces weten dat de medische problemen van zijn cliënt het afleggen van een verklaring in de toekomst niet in de weg staat, maar durfde geen inschatting te maken wanneer dit is.

Al met al loopt de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de verdachten in de zaak-Wiersum vertraging op. Er wordt onderbroken tot 14.00 uur, omdat advocaat Gerald Roethof van Moreno B. opnieuw gevraagd heeft de zaak aan te houden. Hij is het niet eens met de wijziging van de tenlastelegging.

De rechtbank zei hierop dat een rechtbank er ook voor kan kiezen tot een tijdelijke schorsing en dat is tot vandaag 14.30 uur.