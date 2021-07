Bij een geweldsincident in een ggz-instelling in Den Haag zijn twee medewerkers zwaargewond geraakt, bevestigt zorginstelling Parnassia maandagavond. De verdachte werd niet veel later in een auto in de omgeving van de zorginstelling aangetroffen. Hij bleek een einde aan zijn leven te hebben gemaakt.

De verdachte, een 67-jarige man uit Rijswijk, werd zwaargewond aangetroffen in zijn auto. Reanimatie mocht niet meer baten en hij overleed ter plekke.

De slachtoffers zijn een 36-jarige vrouw uit Rijswijk en een 53-jarige man uit de Zuid-Hollandse stad. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Vanwege de dood van de verdachte vervalt zijn rechtsvervolging.

Volgens omwonenden van de buurt Morgenstond-Zuid zou er een schietpartij hebben plaatsgevonden, maar bevestiging van de politie blijft uit. Ook Parnassia zegt niets over het incident. De Leggelostraat en de Haveltestraat zijn afgezet. Er waren veel hulpdiensten aanwezig. Ook een twintigtal buurtbewoners kwam op de grote politie-inzet af.

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, zei maandagmiddag dat hij meeleeft "met de getroffenen en hun naasten en geliefden die zich nu grote zorgen maken". Van Zanen meldt dat er hulp komt voor de omstanders van het incident, voor wie "de impact en de schok groot is".

De politie roept getuigen ertoe op zich te melden via 0800-6070.