Bij een geweldsincident in Den Haag is maandag een dode gevallen, meldt de politie. Ten minste twee personen raakten gewond.

Het incident vond rond 11.45 uur plaats aan de Leggelostraat. De politie heeft in een voertuig in de Haveltestraat, in de directe omgeving van de Leggelostraat, een overleden persoon aangetroffen. De politie onderzoekt of dit de verdachte van het geweldsincident is.

Volgens onbevestigde berichten zijn inmiddels drie slachtoffers met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. De aanleiding van het incident is onduidelijk.

Zes ambulances en drie Mobiel Medische Teams (MMT's) werden gealarmeerd. De inzet van twee van de drie MMT's werd later geannuleerd. Meerdere ambulances zijn volgens ooggetuigen ter plaatse.

De politie doet onderzoek. Volgens getuigen zou daarbij een vuurwapen zijn aangetroffen op straat. De politie roept getuigen op zich te melden via 0800-6070.