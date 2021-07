Het ongeluk waarbij een metro in Spijkenisse in november vorig jaar door een stootblok schoot, ontstond doordat de metro het opstelspoor te hard opreed en niet meer kon afremmen. Dat is de conclusie van het onderzoek dat de RET deed naar het ongeval.

De metro trok nadat de laatste passagiers waren uitgestapt op tot 57 kilometer per uur, waar 70 kilometer is toegestaan, aldus de RET. Op het spoordeel waar geremd had moeten worden, gebeurde dit niet direct. Daardoor reed de metro nog te hard het opstelspoor op.

Het antiblokkeersysteem reageerde en in combinatie met een glad spoor door regen kon er onvoldoende geremd worden. Het stootblok dat de metro moest tegenhouden, kon slechts een metro aan die 15 kilometer per uur rijdt, terwijl de metro 45 kilometer per uur reed en doorschoot.

Maurice Unck, algemeen directeur van de RET, laat weten dat de bestuurder niets wordt verweten. Wel is hij na het incident tijdelijk geschorst geweest, omdat dit standaard gebeurt bij een dergelijk ongeval. "Voor hem was het ongeluk ingrijpend en hij is nog steeds niet aan het werk", aldus Unck.

Unck geeft verder aan dat de opleiding voor bestuurders aangescherpt wordt. Zo wordt er meer aandacht besteed aan het anticiperen op bijzondere weersomstandigheden. Ook rijden bestuurders over alle spoortrajecten om deze te leren kennen.

Financiële schade van ongeluk is ongeveer 1 miljoen euro

Om herhaling te voorkomen heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voorlopig de maximale snelheid op alle opstelsporen van 35 kilometer per uur teruggebracht naar 20 kilometer per uur. Het spoor bij De Akkers is momenteel nog steeds buiten dienst. De financiële schade door het ongeluk bedraagt 1 miljoen euro.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van 2 op 3 november 2020 bij metrostation De Akkers in Spijkenisse. Het voorste metrostel bleef op een hoogte van ongeveer 10 meter hangen, opgevangen door een kunstwerk in de vorm van een grote walvisstaart. Er waren geen passagiers in de metro en de machinist raakte niet gewond. Hij kon het voertuig zelf verlaten.

Onder meer twee hijskranen werden ingezet voor de bergingswerkzaamheden. Daarvoor werden drie woningen ontruimd. Beelden van ongeluk gingen destijds de wereld over.