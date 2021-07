Vandaag begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen twee verdachten van de moord op Derk Wiersum. De advocaat werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam. Wat moet je weten om het proces te kunnen volgen?

Voor de rechtszaak zijn in totaal vijf dagen ingepland. De eerste twee dagen zijn bedoeld voor de zogenoemde feitenbehandeling. De rechtbank houdt delen uit het politieonderzoek voor aan de verdachten en stelt hen er vragen over. Verdachten hoeven hier geen antwoord op te geven en kunnen zich beroepen op hun zwijgrecht.

Woensdag is er ruimte voor het spreekrecht en komt het Openbaar Ministerie (OM) met de strafeis. Op maandag 19 juli is het de beurt aan de verdediging. Op de vijfde dag kunnen de partijen op elkaars verweer reageren en wordt ook de datum van de uitspraak bekend.

Wie zijn de verdachten die terechtstaan?

Het gaat om Giërmo B. (37) en Moreno B. (32), die geen familie van elkaar zijn. Het OM gaat ervan uit dat Giërmo de bestuurder is van de witte Opel Combo die werd gebruikt om Wiersum in de gaten te houden en op de dag van de moord diende als vluchtauto. Moreno wordt gezien als de schutter.

Van beide mannen is DNA aangetroffen in een voertuig dat werd gebruikt om Wiersum in de gaten te houden en in de Opel Combo. In die Opel is ook een bloedspoor van Wiersum aangetroffen, dat volgens justitie moet zijn overgebracht door de schutter.

De advocaat van Moreno, Gerald Roethof, wijst erop dat zijn cliënt niet de schutter kan zijn omdat hij niet overeenkomt met de compositietekening van de schutter gemaakt op basis van getuigenverklaringen. De raadsman van Giërmo, Jacques Taekema, zegt dat zijn cliënt inderdaad gebruik heeft gemaakt van de Opel Combo, maar niet op de dag van de moord.

Maar er was toch ook nog een derde verdachte?

Dat klopt: Anouar T., de neef van Ridouan T., hoofdverdachte in het Marengo-proces. Volgens het OM heeft Anouar de gestolen auto's geleverd die werden gebruikt om Wiersum in de gaten te houden. Volgens justitie wist Anouar dat de voertuigen zouden worden gebruikt om Wiersum te volgen om hem uiteindelijk te kunnen liquideren.

Anouar zou daarom medeplichtig zijn, maar de rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is dat hij wist waarvoor de auto's dienden. Anouar heeft toegegeven dat hij gestolen auto's heeft geleverd, maar dat is niet genoeg reden om hem te vervolgen voor de moord op Wiersum.

Dan is er ook nog een vierde verdachte, Sezer B. Deze man zou het kantoor van Wiersum in Amsterdam in de gaten hebben gehouden. De politie is naar hem op zoek.

Wat is de rol van Ridouan T.?

Het OM beschouwt Ridouan T. als de opdrachtgever voor de moord, maar heeft onvoldoende bewijs om hem hiervoor te vervolgen. Justitie zegt dat ze, zodra ze over voldoende bewijs beschikt, Ridouan alsnog zal vervolgen voor de moord. Op dit moment is dat niet het geval. De moord op Wiersum maakt dan ook geen onderdeel uit van het Marengo-proces, waarin T. terechtstaat.

Met de veronderstelde rol van de 43-jarige T. uit Vianen is ook direct het motief voor de moord duidelijk. Het heeft er alle schijn van dat Wiersum is doodgeschoten omdat hij als advocaat optrad voor de kroongetuige in het Marengo-proces, Nabil B.

De liquidatie past daarmee in het rijtje van de moord op de onschuldige broer van Nabil, Reduan B., en de aanslag op de vertrouwenspersoon van de kroongetuige, misdaadjournalist Peter R. de Vries.