Zonnige periodes en buien wisselen elkaar af dit weekend. Vooral in het zuiden van het land kan er af en toe veel neerslag vallen en is er zaterdag kans op onweer. Vermoedelijk wordt het dit weekend niet warmer dan 23 graden.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

De zaterdag begint droog en zonnig, maar naarmate de dag vordert nadert vanuit het zuidwesten een flinke buiengroep. Dat levert 's middags in de zuidelijke helft van het land veel neerslag op en lokaal is er kans op onweer.

Het noorden hoeft daar vermoedelijk niet voor te vrezen. Daar blijft het droog, zonnig en vrijwel windstil.

Zondag wordt het weerbeeld ietwat gelijkgetrokken voor het hele land. Het aantal buien neemt af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Een zwakke zuidwestenwind zorgt af en toe voor wat verkoeling, waarmee het ideaal weer is voor buitenactiviteiten.

Volgens de meteorologen van Weerplaza hoeven strandgangers voorlopig niet te rekenen op snikhete dagen waarop ze eropuit kunnen. "Juli heeft tot nu toe slechts één landelijke zomerse dag gebracht en de komende tijd komt daar weinig verandering in. Een zomerse waarde van 25 graden of meer is voor ons land te hoog gegrepen."