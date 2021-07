Er zijn sterke aanwijzingen dat de 45-jarige vrachtwagenchauffeur die woensdag in Rotterdam een motoragent doodreed, expres op de diender zou zijn ingereden, maakt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend. De man wordt verdacht van doodslag en het verlaten van de plaats van het ongeval.

Het ongeval gebeurde op de Waalhavenweg in Rotterdam. De vrachtwagenchauffeur reed na het ongeval door. De vrachtwagen werd even later gevonden, waarna ook de chauffeur kon worden aangehouden.

Waardoor en hoe het ongeval precies heeft plaatsgevonden, is nog altijd niet duidelijk. "Uit het onderzoek tot nu toe komen sterke aanwijzingen naar voren dat de verdachte met opzet de motoragent heeft aangereden en vervolgens is doorgereden."

De verdachte, een 45-jarige man uit het Zuid-Hollandse Melissant, zit in afwachting van het onderzoek vast.

Volgens Rijnmond is de man vaker betrokken geweest bij verkeersongevallen. Hij werd eerder veroordeeld voor het aanrijden van een motoragent in 2015, die daarbij een arm kwijtraakte. Ook was hij vorig jaar betrokken bij een dodelijk ongeval in Rockanje waarbij een fietsster om het leven kwam. Die aanrijding had de chauffeur niet kunnen voorkomen, maar uit onderzoek bleek dat de vrachtwagen wel te zwaar beladen was.

De Rotterdamse eenheid liet na het dodelijke ongeval weten dat de impact op de collega's "enorm" is. Ook Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie, liet weten "diep getroffen" te zijn.