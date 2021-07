Saïd R., vermeend handlanger van Ridouan T., mag worden uitgeleverd aan Nederland, meldt De Telegraaf. Het Hooggerechtshof van Colombia heeft dat donderdag bepaald.

R. is verdachte in het Marengo-proces. Het gaat in dit proces om in totaal zes liquidaties, vier pogingen daartoe, vier voorbereidingshandelingen voor moord en de voorbereiding van een aanslag op een spyshop in Nieuwegein.

Alle delicten vonden plaats in nog geen anderhalf jaar tijd: van september 2015 tot januari 2017. Ridouan T. is ook verdachte in die zaak. R. wordt gezien als rechterhand van Ridouan T. en als opdrachtgever voor verschillende liquidaties.

R. zou ook betrokken zijn bij drugshandel. Een crimineel die naar de politie was gestapt, beschuldigde R. daarvan.

R. werd in februari 2020 gearresteerd in de Colombiaanse stad Medellín. Hij deed zich voor als een oudere man en droeg een baard om niet herkend te worden. Het OM in Nederland vermoedde toen dat zijn uitlevering nog maanden zou kunnen duren. In Nederland hangt hem een levenslange celstraf boven het hoofd.

R. naar verwachting op korte termijn overgedragen aan Nederland

Naar verwachting wordt R. op korte termijn overgedragen aan Nederland. Hij zit nu vast in de Colombiaanse hoofdstad Bogota, in een speciale vleugel voor gedetineerden die moeten worden uitgeleverd.

De advocaten van R. in het Marengo-proces legden in februari van dit jaar de verdediging neer. Advocaat Christian Flokstra zei vanwege de geheimhoudingsplicht tussen advocaat en cliënt niet te kunnen ingaan op de reden van de breuk.