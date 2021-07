Waarom misdaadverslaggever Peter R. de Vries dinsdag werd neergeschoten, is nog altijd niet bekend. Maar onder anderen koning Willem-Alexander noemde het al "een aanslag op de rechtsstaat." Wat betekent dat eigenlijk?

Wie is Peter R. de Vries precies? Peter R. de Vries is een bekende misdaadjournalist, onder andere bij RTL Boulevard. Regelmatig helpt hij misdrijven oplossen.

Ook is hij adviseur van Nabil B. Dat is de belangrijkste getuige in een rechtszaak tegen de criminele bende van Ridouan T.

Als adviseur helpt hij Nabil B. en de advocaten van B. om een eerlijk proces te krijgen.

Heeft zijn werk iets met de schietpartij te maken?

Dat weten we nog niet. Tot nu toe zijn er twee verdachten aangehouden. Of zij schuldig zijn, wordt nog onderzocht.

Eerder werden de broer en de advocaat van Nabil B. al doodgeschoten. Ook die laatste daad wordt gezien als een 'aanslag op de rechtsstaat'.

De politie deed dinsdagavond urenlang onderzoek op de plek waar Peter R. de Vries was neergeschoten. Hij is nog altijd in levensgevaar. De politie deed dinsdagavond urenlang onderzoek op de plek waar Peter R. de Vries was neergeschoten. Hij is nog altijd in levensgevaar. Foto: ANP

Wat is een rechtsstaat? Een staat waarin alle burgers gelijke rechten en plichten hebben. Die staan vastgelegd in de grondwet.

Ook de overheid heeft wettelijke rechten en plichten.

De macht is gescheiden. Het maken, uitvoeren, en controleren van wetten gebeurt niet door één partij. Daar hebben we een regering, een parlement en rechtbanken voor, die elkaar controleren.

Rechters bepalen of mensen, bedrijven en de overheid zich aan de wet houden.

Advocaten helpen slachtoffers en daders, zodat rechtszaken eerlijk verlopen.

Verder heb je nog journalisten: die controleren alle machthebbers, zodat die hun werk goed doen. En ze informeren burgers.

Wat is het voordeel van zo’n rechtsstaat?

Toen in 1798 de Nederlandse grondwet werd gemaakt, werd besloten dat een rechtsstaat de eerlijkste manier is om een land te leiden. Zo voorkom je dat één leider alle macht krijgt. Of dat sommige burgers worden voorgetrokken.

Maar een rechtsstaat werkt alleen als mensen als politici, rechters, advocaten en journalisten in vrijheid kunnen werken. Alleen dan kunnen ze elkaar controleren en kan er dus zo'n eerlijke maatschappij zijn.

Kunnen ze dan niet in vrijheid werken?

Niet altijd. Het rijtje bedreigingen en aanslagen op mensen met deze beroepen groeit:

In 2016 werd Martin Kok vermoord, die op zijn site over criminelen schreef.

In 2018 werd een aanslag gepleegd op het gebouw van de krant De Telegraaf.

In 2019 werd Derk Wiersum vermoord, de advocaat van Nabil B.

In 2019 werd misdaadjournalist John van den Heuvel bedreigd.

In 2021 bleek uit onderzoek dat journalisten steeds vaker worden bedreigd, of met agressie krijgen te maken.

Wat heeft dat te maken met Peter R. de Vries?

Als hij echt is neergeschoten vanwege zijn werk als journalist en adviseur bij een rechtszaak, sluit hij aan in dit rijtje. Criminelen wilden dan dat hij stopt met zijn werk. En dat kun je zien als een aanval op de rechtsstaat.

