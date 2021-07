De rechtbank in Roermond heeft donderdag de 41-jarige Mohamed Laarbi A. uit Geleen vrijgesproken van steun aan het terrorisme van Islamitische Staat (IS) via schenkingen van babymelk en luiers aan ziekenhuizen. Het Openbaar Ministerie had in juni bijna drie jaar cel tegen A. geëist maar krijg fikse kritiek van de rechtbank vanwege onzorgvuldigheid en tunnelvisie.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Terrorisme

A. was vicevoorzitter van de Al Houda-moskee in Geleen en zou volgens het OM als voorzitter van de stichting BabyCare tussen 2014 en 2017 steun hebben gegeven aan IS. Daar gaat de rechtbank dus niet in mee.

Een tweede verdachte, voormalig voorzitter Stefan Z. van de moskee in Geleen, werd door de rechtbank vrijgesproken van valsheid in geschrifte en witwassen. Volgens het OM hadden A. en hij donateurslijsten van de moskee vervalst om te verdoezelen dat de moskee geld kreeg van buitenlandse staten.

De rechtbank haalde in het vonnis uit naar het OM. Als door het OM meer met kennis en magistratelijke houding was gehandeld, dan hadden de verdachten, de moskee en de samenleving eerder duidelijkheid gehad door het nuanceren van de zaak, aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank heeft het OM de zorgvuldigheid uit het oog verloren door pas op de laatste zittingsdag vrijspraak te eisen van deelname aan een terroristische organisatie wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank spreekt van "een uit de hand gelopen onderzoek".

'OM leed aan tunnelvisie'

"De houding van het OM kenmerkt zich door een tunnelvisie", aldus de rechtbank. "Het enkel aanhangen van het gedachtegoed van IS is niet strafbaar." Dat geldt ook voor financiering vanuit het buitenland. "Het lijkt erop dat de afkeer van deze fenomenen leidraad waren voor het OM."

BabyCare schonk onder meer babymelk en luiers aan ziekenhuizen in voormalig gebied van IS in Syrië. Ook maakte de man geld over naar een Turkse organisatie die volgens het OM steun gaf aan IS. Volgens justitie gingen de geschonken goederen en gelden (zo'n 100.000 euro) uitsluitend naar kinderen van IS-aanhangers.

De rechtbank ziet daarvoor geen enkel bewijs en spreekt A. in alle opzichten vrij. Het geven van melk, luiers, dekens en water aan baby's staat volgens de rechtbank niet gelijk aan het financieren van terrorisme, zoals het OM in het dossier van elfduizend pagina's had gesteld.

Het OM laat weten het niet met de uitspraak eens te zijn en overweegt hoger beroep.