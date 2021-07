Een groep mensen is zaterdagavond 26 juni op een terras aan het Bijlmerplein in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost bedreigd met een mitrailleur. De 32-jarige verdachte is dezelfde avond nog aangehouden. Er wordt nog gezocht naar getuigen, zo meldt de politie donderdag.

Agenten kwamen af op een melding dat een klant meerdere mensen in een café zou hebben lastiggevallen en uitgescholden na een conflict in de horecazaak. Ook zou hij een medewerker hebben mishandeld.

De verdachte ging ervandoor, maar keerde even later terug met een vuurwapen. Hij richtte daarmee op de mensen op het terras en dreigde te schieten.

Dat gebeurde uiteindelijk niet en de politie kon hem kort daarna aanhouden op de Flierbosdreef. Agenten vonden op de achterbank van een auto een sporttas met daarin een mitrailleur.

De verdachte zit nog vast.