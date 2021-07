De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) gaat in het seizoen 2021/2022 duizenden edelherten, damherten en wilde zwijnen op de Veluwe afschieten. Het afschot van de grote hoefdieren is nodig om de biodiversiteit en andere natuurdoelen in het grootste aaneengesloten natuurgebied van Europa te kunnen beschermen.

De FBE heeft afspraken over het afschot gemaakt met grondeigenaren en grondgebruikers op de Veluwe, zegt FBE-secretaris Erik Koffeman.

Jagers van de FBE en andere organisaties gaan op vrijwel de hele Veluwe, inclusief Het Nationale Park De Hoge Veluwe, herten afschieten. Er lopen op dit moment ruim 4.600 edelherten rond op de Veluwe, terwijl er plaats is voor ongeveer 1.600. Van de ruim 1.100 damherten, die op slechts een paar plekken op de Veluwe lopen, moeten er ruim 700 verdwijnen.

De populatie wilde zwijnen is in de afgelopen jaren explosief gegroeid, doordat er telkens een overvloed aan eikels en beukennootjes was. In heel Noordwest-Europa zijn de aantallen everzwijnen sterk gegroeid, aldus de FBE.

Hoewel er al veel wilde zwijnen zijn afgeschoten, lopen er nu nog zo'n tienduizend exemplaren op de Veluwe. Volgens de FBE is het doel 1.350, waardoor er op ruim 8.500 zwijnen gejaagd moet worden.

De vijftien tot twintig wolven die volgens de FBE op de Veluwe rondlopen, jagen ook op hoefdieren. Maar gezien de grote aantallen herten en zwijnen heeft de wolvenjacht geen invloed op de totale populatie. "De wolf kan decimeren, maar niet reguleren", aldus Koffeman. De FBE houdt de invloed van de wolf op het wild nauwkeurig in de gaten.