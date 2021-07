Het aantal reizigers dat NS vervoert komt langzaam maar zeker weer in de buurt van het niveau van voor de coronacrisis. In de afgelopen week vervoerde NS 53 procent van het in 2019 voor deze tijd van het jaar gebruikelijke aantal reizigers. Afgelopen zaterdag lag dat percentage op 75 procent, zo meldt de vervoerder donderdag.

Vorig jaar vervoerde NS in week 26 nog 45 procent van het aantal reizigers van voor de coronacrisis. In het weekend van die week lag het percentage op 55 procent van de gebruikelijke reizigersaantallen.

Door de versoepeling van de regels rondom thuiswerken telt de vervoerder weliswaar meer forenzen, maar het zijn vooral scholieren, studenten en recreanten die voor de aantallen zorgen. Met name in het weekend weten veel dagjesmensen de weg naar de trein te vinden. In absolute aantallen was vorige week vrijdag echter de uitschieter: NS vervoerde toen 612.000 reizigers.

De NS rijdt sinds halverwege juni met een zo goed als volledige dienstregeling. Ten opzichte van de dienstregeling van voor de coronacrisis ontbreken alleen de extra forenzentreinen.