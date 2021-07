De sinds 2017 voortvluchtige Gerel P. is woensdag aangehouden in Brazilië, bevestigt de Landelijke Eenheid van de politie na berichtgeving van de Surinaamse website Waterkant. P. werd eerder dit jaar veroordeeld vanwege een dubbele moordpoging en wordt ook wel gezien als een huurmoordenaar die in opdracht van Ridouan T. zou werken.

De rechtbank in Den Bosch legde P. in januari twintig jaar cel op vanwege de dubbele moordpoging bij het Zuid-Hollandse Noordeloos in december 2016. Hoewel P. volgens de rechtbank "zeer precies en planmatig" te werk is gegaan, wisten beide slachtoffers de liquidatiepoging te overleven.

De politie verdenkt P. er ook van betrokken te zijn bij de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker in september 2015.

Na de dubbele moordpoging in Noordeloos ontvluchtte P. het land. Hij werd op 1 maart 2017 opgepakt in Suriname, maar wist nog geen twee weken later te ontsnappen door een bewaker onder schot te houden. Sindsdien was P. voortvluchtig.

P. werd in juni 2017 op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. De politie verdubbelde de beloning voor de gouden tip over de verblijfplaats van P. op 31 maart 2020 naar 30.000 euro.

De federale politie in Brazilië heeft P. aangehouden in zijn appartement ten westen van Rio de Janeiro, aldus Waterkant. P. zit in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland vast in een Braziliaans cellencomplex.