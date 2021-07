Het boerenprotest op het Malieveld in Den Haag gaat woensdag door, ondanks de schietpartij waarbij Peter R. de Vries dinsdagavond zwaargewond raakte. Wel werd aan het begin van de actie stilgestaan bij de aanslag op de misdaadjournalist.

"We hebben uiteraard goed met elkaar gesproken", zei Agractie-voorzitter Erik Luiten voorafgaand aan de actie tegen NU.nl. "Zoiets maakt wel indruk, dat geeft bij iedereen een schokeffect. De vraag is of het dan wel gepast is om door te gaan met een actie als deze. Hoewel er aanleiding is om dit niet te doen, hebben we met z'n allen besloten de actie door te zetten."

Alle voorbereidingen voor de landelijke actiedag waren al getroffen toen het nieuws rondom De Vries bekend werd. "We hopen van ganser harte dat hij het gaat redden, en we denken natuurlijk aan hem en zijn naasten", zei Luiten tijdens de actie.

De tak van de boerenbelangenorganisatie in Flevoland heeft zich woensdag wel teruggetrokken uit het protest, meldde Omroep Flevoland eerder. "Er is een groep die gezegd heeft: 'Wij gaan niet op pad', en dat respecteren we", aldus de Agractie-voorzitter tegen NU.nl.

Protesten staan wederom in teken stikstofbeleid

De demonstraties van woensdag zijn een vervolg op de grootschalige protesten in 2019. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Ze zijn onder meer fel tegen gedwongen verkoop van boerenbedrijven, een van de opties die een volgend kabinet heeft om de stikstofuitstoot door de sector terug te dringen.

De actie op het Malieveld is om 11.00 uur begonnen. De boeren demonstreren ook bij provinciehuizen in Assen, Arnhem, Zwolle en Den Bosch. De acties zijn naar verwachting om 14.00 uur afgelopen.