Peter R. de Vries is al decennia een begrip in de Nederlandse media. Hij begon direct na zijn militaire dienstplicht als twintigjarige leerling-journalist op de redactie van De Telegraaf. Hij groeide uit tot Nederlands bekendste misdaadverslaggever die slachtoffers bijstond en in talloze zaken een hoofdrol opeiste. De afgelopen jaren ontwikkelde hij zich tot een mediapersoonlijkheid, die veelvuldig te zien was in talkshows.

In zijn lange carrière als misdaadverslaggever maakte De Vries veel vijanden. In het Marengo-proces staat hij kroongetuige Nabil B. bij als vertrouwenspersoon. In 2019 werd de advocaat van Nabil B. al vermoord op straat in Amsterdam Zuid. De Vries maakte zelf bekend dat hij op de dodenlijst van Ridouan T. staat.

Het is op dit moment nog onbekend wie de aanslag op De Vries heeft gepleegd.

Peter de Vries voegde de R. aan zijn naam toe om zich te onderscheiden. Anders was zijn naam wel heel gewoontjes, zei hij in een radio-interview. Ook waren er al verschillende journalisten die ook Peter de Vries heetten.

De Vries is geboren in Aalsmeer in een gezin van zes kinderen. Hij is getrouwd en heeft een zoon en een dochter.

Vriendschap Cor van Hout

In 1986 schreef De Vries het geruchtmakende De ontvoering van Freddy Heineken. Hij raakte bevriend met ontvoerder Cor van Hout, waarop hij veel kritiek kreeg. Na diens dood in 2003 plaatste hij een advertentie in de krant met als tekst "voor de meest bijzondere man die ooit heb ontmoet".

Met andere Heineken-ontvoerder, Willem Holleeder, had De Vries een stroeve relatie. In 2019 maakte hij een telefoongesprek openbaar met Holleeder, de zogenoemde Holleeder Tapes, waarin de levenslang vastzittende crimineel sprak over samenwerking met andere misdadigers en opbiechtte dat hij De Vries had bedreigd. Toen Astrid Holleeder tijdens de rechtszaak tegen haar broer een getuigenis aflegde stond Peter R. de Vries haar bij.

Journalist bracht gerechtelijke dwaling aan het licht

In de Putttense moordzaak bracht De Vries na jarenlang onderzoek de gerechtelijke dwaling aan het licht: twee Puttense mannen zaten tien jaar lang onterecht vast voor de moord op Christel Ambrosius. Ze kwamen in 2002 vrij. Uiteindelijk werd een ander, Ronald P., tot achttien jaar cel veroordeeld voor de moord.

De Vries trad vorig jaar op als vertrouwenspersoon van de familie van Nicky Verstappen die in 1998 werd misbruikt en vermoord. In 2010 deed De Vries al uitgebreid onderzoek naar de zaak. Het misdrijf werd uiteindelijk opgelost nadat een uitgebreid DNA-onderzoek werd gedaan. In 2020 Jos B. werd veroordeeld tot gevangenisstraf van 12,5 jaar.

De Vries staat ook de familie van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen bij. Recent kondigde hij een crowdfundingactie aan, die een beloning van 1 miljoen euro bij elkaar moet brengen voor de gouden tip die leidt naar de stoffelijke resten van Groen.

De Vries groeide uit tot mediapersoonlijkheid

De Vries werkte voor De Telegraaf, het Algemeen Dagblad, Panorama, Crime Time en kreeg vervolgens zijn eigen programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever op SBS6 dat hij zeventien jaar maakte. De laatste jaren groeide hij uit tot een mediapersoonlijkheid die vrijwel dagelijks aanschoof bij talkshows.

In april 2005 was De Vries een van de oprichters van de Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang waarvan de afkorting gelijk is aan die van zijn voor en achternaam. Aan het einde van dat jaar besloot De Vries niet door te gaan nadat uit een opiniepeiling bleek dat er te weinig steun was voor het initiatief.

De laatste jaren kwam De Vries regelmatig op voor mensen die het moeilijk hebben in de Nederlandse samenleving. Zo maakte hij zich recent hard voor ongedocumenteerden die al meer dan tien jaar wachtten op een Nederlands paspoort. Ook is hij ambassadeur van de door zijn dochter Kelly opgezette stichting Meet Kate, die hulp biedt aan minderbedeelde kinderen in Ghana.

In 2014 begon De Vries met zijn zoon Royce en de in 2017 overleden oud-voetballer Piet Keyzer het bedrijf PR Sportmanagement, waarmee hij een carrière als voetmakelaar begon. drie jaar later begon hij eveneens met zijn zoon en advocaat en televisiepresentator Khalid Kasem het advocatenkantoor De Vries & Kasem.