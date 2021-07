De Vries was vanavond te gast in het televisieprogramma RTL Boulevard, dat in de buurt wordt opgenomen. Nog onbevestigde bronnen stellen dat de misdaadjournalist door zijn hoofd zou zijn geschoten. Op beelden is te zien dat een man, duidelijk herkenbaar als De Vries, bloedend op straat ligt. Die beelden delen wij nu niet.