Advocaat Geert-Jan Knoops, die Peter R. de Vries goed kent, is geschokt na de schietpartij waarbij de misdaadverslaggever dinsdagavond zwaargewond is geraakt. "Ik ben zeer gechoqueerd en eigenlijk ook verbijsterd", zegt Knoops live in de uitzending van Nieuwsuur. "Ik was zelf nog op kantoor aan het werk en was door een van uw collega's gewaarschuwd, ik was nog niet op de hoogte."



"En dan gaat er natuurlijk van alles door je heen, ook natuurlijk het verleden. We hopen dat Peter op dit moment in die kritieke toestand zal herstellen en dat het uiteindelijk medisch beter met hem zal gaan. Dat is het eerste waar je aan denkt."



Knoops weet niet of De Vries onlangs serieuze doodsbedreigingen kreeg. "Ik spreek hem niet zo vaak dat je dit soort dingen te horen krijgt. Ik ben hem onlangs nog tegengekomen. (...) Daar was geen enkele indicatie dat hij gevaar zou lopen, maar goed dat is niet aan mij om te beoordelen. Maar het feit dat dit gebeurd is, is natuurlijk al redelijk choquerend."