Ziekenhuis onderzoekt of informatie is gelekt over Peter R. de Vries

Het Amsterdamse OLVG onderzoekt of een medewerker van het ziekenhuis informatie over Peter R. de Vries heeft gelekt. "Er circuleren geruchten op sociale media dat een medewerker van OLVG informatie over de heer De Vries zou hebben gedeeld. Het is niet duidelijk of deze berichtgeving echt is", meldt het ziekenhuis.



"In verband met privacy delen wij nooit informatie over patiënten", vervolgt het OLVG. Het ziekenhuis zegt ook enorm geschrokken te zijn over het nieuws rond Peter R. de Vries.