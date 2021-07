Inez Weski, de advocaat van Ridouan T., is niet te spreken over berichten in de media die zouden wijzen naar mogelijke betrokkenheid van haar cliënt bij de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries."Er is inmiddels een stroom aan berichten in de media ontstaan over wie degene(n) is of zijn die voor deze vreselijke gebeurtenis verantwoordelijk zou (den) zijn", aldus Weski in een persverklaring. "Daarbij werd echter zonder enige objectieve onderbouwing gewezen naar cliënt Ridouan T."Volgens Weski is het belangrijk om terwijl de politie de aanslag op De Vries onderzoekt "de rust en onafhankelijkheid in het onderzoek te bewaren." De advocaat verwacht "dat alle mogelijke scenario's grondig zullen worden onderzocht".