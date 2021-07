Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag celstraffen tot zeven jaar geëist tegen vijf mannen die worden verdacht van het beramen van een moordaanslag op crimineel Naoufal 'Noffel' F.

De verdachten zouden F. in 2015 in Berlijn hebben willen doodschieten. De voorgenomen liquidatie ging niet door, omdat F. de Duitse hoofdstad inmiddels had verlaten.

De verdachten Cedric R. en Djurgen W. zijn eerder veroordeeld tot respectievelijk 26 en 30 jaar cel, voor hun rol in de zogeheten vergismoord op de Amsterdamse dj Djordy Latumahina. Die werd in december 2016 in een parkeergarage bij zijn woning in Amsterdam-West doodgeschoten.

De moordenaars zouden hem hebben aangezien voor een crimineel op wie zij het hadden gemunt. Verdachte Tony D. werd in die zaak vrijgesproken, maar het OM heeft hoger beroep aangetekend. Dat loopt nog. Dinsdag hoorde D. zeven jaar tegen zich eisen, evenals Mimoun B. Verdachte Abdelkader B. was meer op de achtergrond actief, waardoor de eis tegen hem uitkwam op vijf jaar.

Omdat W. inmiddels definitief is veroordeeld in de zaak-Latumahina, kon het OM in de 'Noffel'-zaak geen straf meer tegen hem eisen; dertig jaar is de maximale tijdelijke straf in Nederland. Tegen R. eiste het OM vier jaar, het maximum wat er tegen hem nog te eisen valt. De verdachten ontkennen of zwijgen.

Volgens justitie nam R. geweldklussen aan van figuren uit het criminele milieu en zette hij anderen in voor de uitvoering daarvan. Ook de voorgenomen moord op F. was een opdracht, mogelijk afkomstig van de tot levenslang veroordeelde Omar L.

'Noffel' heeft eveneens levenslang gekregen, voor het aansturen van een liquidatie in Almere. Ook deze zaak loopt nog in hoger beroep. Volgens het OM behoort de man tot de zwaarste categorie criminelen en onderhield hij nauwe banden met onder anderen Ridouan T., de spil in het grote liquidatieproces Marengo.

Ontsleutelde berichten spelen belangrijke rol

Zoals in vele andere zware zaken is ook in het onderzoek naar de Berlijnse moordplannen een fikse hoeveelheid leesbaar gemaakte cryptoberichten tussen de verdachten onderling, cruciaal voor het bewijs. Daarin wordt in onverholen taal gesproken over het liquidatiecomplot.

"Hij moet dood, dood, dood", zo citeerde het OM een van de vele berichten bij de onderbouwing van de strafeisen. De communicatie over de voorgenomen liquidatie van 'Noffel' kwam bovendrijven in het onderzoek in de zaak-Latumahina.

Het proces wordt woensdag voortgezet met de pleidooien van enkele advocaten.