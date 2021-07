De Korte Vlietschool in Voorschoten en een aantal panden in de directe omgeving zijn dinsdag korte tijd ontruimd geweest vanwege een lek in de hoofdgasleiding op de kruising van de Leidseweg met de Piet Heynlaan.

Veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat er een gaswolk in de richting van de basisschool voor speciaal onderwijs dreef. Naast de school en een aantal huizen werden ook enkele bedrijfspanden ontruimd.

Netbeheerder Liander heeft het lek inmiddels gedicht, waardoor mensen weer terug mogen naar hun huizen. Het gas is voorlopig afgesloten en enkele wegen zijn nog afgezet.

Het lek ontstond tijdens werkzaamheden. Toen rondom de leiding puin werd weggehaald, sprong een oude koppeling en spoot het gas met grote druk uit de leiding.

De Korte Vlietschool biedt speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen met een verstandelijke beperking.