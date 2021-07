De dag begint op de meeste plaatsen met veel bewolking en er valt hier en daar regen. Vanuit het zuidwesten klaart het in de loop van de ochtend op en ontstaan er zonnige perioden.

Het weerbeeld verandert in de middag doordat de zuidoostelijke wind naar het zuidwesten draait. Hierdoor is er opnieuw kans op een bui en neemt de wind fors in kracht toe.

In het binnenland is de wind matig, maar langs de kust kan de wind vrij krachtig worden en zijn er mogelijk zware windstoten tot 75 kilometer per uur. Vooral het noorden en de Waddeneilanden krijgen te maken met een stevige wind.

Pas in de avond neemt de wind in kracht af. De temperatuur komt dinsdag uit tussen de 20 en 22 graden.

