De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) start een extern onderzoek naar de totstandkoming van een rapport over kankergevallen in de regio. Zaterdag bleek uit onderzoek van het Noordhollands Dagblad dat de GGD Kennemerland bewust de naam van Tata Steel heeft weggelaten in het rapport.

Het Noordhollands Dagblad onthulde zaterdag dat Bert van de Velden, directeur van de GGD Kennemerland, ervoor heeft gezorgd dat de naam van Tata Steel in het GGD-rapport werd geschrapt en niet meer werd genoemd als mogelijke oorzaak van het grote aantal longkankergevallen in Beverwijk. De staalproducent is de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond.

Het externe onderzoek start volgens de VRK "zo snel mogelijk". De veiligheidsregio laat aan NU.nl weten dat er nog geen bureau is uitgekozen dat het onderzoek gaat uitvoeren. Op de vraag of specifiek gekeken zal worden naar eventuele invloed van Tata Steel bij de totstandkoming van het GGD-rapport, meldt een woordvoerder van de VRK dat de insteek van het externe onderzoek nog niet bekend is.

In gesprek met NU.nl wil de woordvoerder, die ook namens de GGD Kennemerland spreekt, niet ingaan op de vraag of er sinds de berichtgeving van het Noordhollands Dagblad contact is geweest tussen de VRK, de GGD Kennemerland en Tata Steel. "Die vraag is niet relevant".

Tata Steel Nederland benadrukte zaterdag op geen enkele manier betrokken te zijn bij de totstandkoming van het rapport. "We respecteren onafhankelijk onderzoek. Het zou raar zijn als we daar invloed op zouden uitoefenen", zei een woordvoerder toen.

GGD-directeur gaf bemoeienis toe

Van de Velden heeft in gesprek met het Noordhollands Dagblad toegegeven dat Tata Steel inderdaad uit de tekst is geschrapt. Volgens de GGD-directeur had dat puur een tekstuele reden.

Om de externe onderzoeker en de bij het GGD-rapport betrokken medewerkers alle ruimte te bieden, draagt Van de Velden de aansturing van deze medewerkers gedurende het externe onderzoek over aan VRK-directeur Frans Schippers.