De Amsterdamse woonwethouder Laurens Ivens (SP) treedt per direct af als wethouder na klachten over (verbaal) grensoverschrijdend gedrag. Ivens erkent in een brief aan de gemeenteraad dat de meldingen terecht zijn en dat hij daarom niet langer kan aanblijven als wethouder.

Ivens werd in 2019 al gewaarschuwd door burgemeester Femke Halsema nadat er klachten waren binnengekomen over ongepaste communicatie met vrouwelijke medewerkers, licht Halsema toe in een brief aan de raad. In 2020 kwamen er nog vijf "signalen" binnen, in 2021 hebben vier medewerkers een formele melding gedaan.

In zijn brief schrijft Ivens dat hij "enorm geschrokken is" omdat hij zich er op het moment zelf niet bewust van zou zijn geweest. "Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn."

Het is niet bekend wat de precieze inhoud van de klachten is. De gedragingen variëren volgens Ivens in ernst, maar zijn "individueel bezien in objectieve vorm licht". Wel was sprake van een patroon. "De klachten hebben in alle gevallen geen betrekking op fysiek contact, maar betreffen opmerkingen die overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend zijn ervaren", zegt hij zelf.

Ivens zegt dat hij zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van zijn positie als wethouder en biedt de betrokken medewerkers zijn "oprechte verontschuldigingen" aan.

Halsema schrijft dat de gemeentelijke organisatie lessen moet trekken uit de kwestie. De gemeentesecretaris gaat daarmee aan de slag, aldus de burgemeester.

Ivens was wethouder sinds 2014. Tot vandaag had hij de portefeuilles Wonen, Bouwen, Openbare Ruimte, Groen, Reiniging en Dierenwelzijn.