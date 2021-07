Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Géza Hegedüs, voormalig lijsttrekker van de PVV in Rotterdam, voor groepsbelediging en aanzetten tot haat. De 58-jarige man heeft volgens het OM in 2016 "als privépersoon" in een podcast een groep mensen beledigd en daarmee de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschreden.

Het OM heeft geen naam bekendgemaakt, maar ingewijden bevestigen dat het om Hegedüs gaat. Hij werd in december 2017 lijsttrekker van de PVV in Rotterdam. Een dag later maakte de partij de benoeming alweer ongedaan, wegens gebleken extreemrechtse sympathieën.

RTL Nieuws meldde dat jaar dat Hegedüs in 2014 respect zou hebben betuigd aan Holocaustontkenner David Irving. Daarbij zou hij volgens de Volkskrant in de podcast van het extreemrechtse genootschap Erkenbrand hebben gezegd dat hij "stapje voor stapje" een staat van enkel etnische Nederlanders wil. "Mohammedanen" en niet-witte Nederlanders zouden, zo nodig, met dwang moeten worden uitgezet, aldus Hegedüs.

De PVV wilde destijds niet ingaan op de exacte reden voor het gedwongen vertrek. Partijleider Geert Wilders liet weten dat hij de situatie betreurde.

Het is nog niet bekend wanneer Hegedüs terecht zal staan.