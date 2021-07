De politierechter in Den Haag heeft de 33-jarige Dennis B. veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, wegens bedreiging en opruiing. B. had opgeroepen om RIVM-directeur Jaap van Dissel en burgemeester Chris van der Kamp van Bodegraven thuis op te zoeken.

"U bent de grenzen ver te buiten gegaan", zei de rechter. "Uw bedreigingen hebben verstrekkende gevolgen voor mensen als de heer Van Dissel." De officier eiste zeven maanden waarvan drie voorwaardelijk. B. zit al 47 dagen vast.

B. is de beheerder van een kanaal op Telegram dat wordt gesierd door een portret van RIVM-directeur Van Dissel. Door de foto staat een kruis, met de woorden "pedofiel" en "moordenaar" erbij geplaatst. De rechter achtte het bewezen dat hij de oproep plaatste om bij Van Dissel thuis "brandnetels of fluitenkruid" of een baksteen te bezorgen. De RIVM-directeur deed aangifte van bedreiging.

Het is in korte tijd de derde rechtszaak tegen complotdenkers die beweren dat er in Bodegraven een pedoseksueel netwerk actief is. Dat complot is de wereld in geholpen door zelfbenoemd 'burgerjournalist' Micha Kat, oud-inwoner van Bodegraven Joost Knevel en Wouter Raatgever.

Complotdenkers moeten stoppen met verhalen over 'pedonetwerken'

Raatgever is in juni veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf. Kat en Knevel zijn nog steeds actief. Afgelopen week bepaalde de rechter in een kort geding dat zij per direct moeten stoppen met hun verhalen over vermeende pedonetwerken. Daarvan trekt het tweetal zich vooralsnog niets aan. Kat verblijft in Noord-Ierland, zijn uitleveringszaak is onlangs uitgesteld. Knevel verblijft op een onbekende verblijfplaats in Spanje.

In de chatgroep waarvan Dennis B. de beheerder is, waren eerder twee vrouwen actief die in mei werden veroordeeld tot zes en acht weken gevangenisstraf. Zij hadden gereageerd op de oproepen van B. Een van de twee vrouwen had "iedereen succes gewenst die naar het huis van Van Dissel" gaat. De ander had foto's en video's geplaatst van Van Dissel, waarop ze had geschreven dat hij een pedofiel is.

Berichten over Van Dissel zouden 'ludieke actie' zijn geweest

B. gaf eerder bij de politie toe dat hij de berichten over Van Dissel had geplaatst, maar op de zitting zei hij dat hem woorden in de mond worden gelegd. "Ik snap niet waar de commotie vandaan komt. Het is nooit mijn bedoeling geweest om dit teweeg te brengen. Als Van Dissel hier was geweest, had ik mijn excuses aan hem aangeboden", aldus de verdachte. Zijn advocaat sprak van een ludieke actie. De rechter hechtte geen geloof aan de lezing van B.

Tijdens politieverhoren stelde B. dat hij zich "gebruikt" voelt door de complotdenkers Kat, Knevel en Raatgever. Hierover zei hij, zo citeerde de rechter de verdachte, dat "mensen worden opgejut tot acties". Van de uitingen van het drietal neemt hij nu afstand.

Dat hij ook over het gooien van een baksteen door de voorruit van de burgemeester had gesproken, kon de man zich niet meer herinneren. De rechter acht desondanks bewezen dat de berichten van B. afkomstig zijn.

Geen nieuwe berichten sinds arrestatie

Uit onderzoek van de recherche blijkt dat er sinds de arrestatie van B. geen nieuwe berichten zijn geplaatst. Op zijn telefoon zijn bewerkte foto's gevonden die ook bij de bedreigingen zijn gebruikt.

Tijdens de zitting verklaarde een collega van Van Dissel dat de bedreigingen grote impact hebben gehad op zijn leven. "Jaap heeft weinig vrije tijd, maar soms ging hij fietsen of langs bij familie. Door het delen van zijn privéadres is zijn leven beperkt en maakt hij zich ernstige zorgen over zijn gezin. Mensen hebben zijn huis bezocht en er zijn filmpjes online gezet. De situatie is doodeng geworden."

B. woont in Enschede en is eerder veroordeeld voor verschillende vermogensdelicten. Hij werkte eerder onder meer als kok en als stratenmaker, zo vertelde hij in de rechtszaal.