Op de priklocaties van de GGD wordt massaal geprikt tegen COVID-19 met het Pfizer- of Moderna-vaccin. Volgens een woordvoerder van de GGD GHOR is het afhankelijk van de priklocatie en de levering van vaccins welke prik wordt gegeven. Hoewel het vooraf vaak niet duidelijk is, is het achteraf altijd mogelijk om aan de hand van de registratiekaart te zien met welk vaccin er is geprikt.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bepaald wie er wanneer gevaccineerd wordt. Voorheen was het per leeftijdsgroep duidelijk wie het AstraZeneca-vaccin, het Pfizer-vaccin of een ander vaccin ontving. Zo konden mensen zich zelfstandig voor het Janssen-vaccin aanmelden. Inmiddels krijgt iedereen die een prikafspraak maakt via een uitnodiging van de GGD een prik met het Pfizer- of het Moderna-vaccin.

Van tevoren is niet duidelijk welke van de twee vaccins wordt ingezet. Dat is volledig afhankelijk van de leveringen op de priklocaties. Op circa tien locaties van de GGD wordt het Moderna-vaccin gebruikt. Volgens de GGD GHOR krijgt iedereen op die locaties in principe Moderna, voor zover dat beschikbaar is.

Na afloop van de prik ontvangt iedereen een registratiekaart. Op deze kaart is af te lezen met welk vaccin is geprikt. Staat er onder het kopje 'productnaam' de volgende zin: COVID-19 VACCIN COMIRNATY. Dan is er geprikt met een vaccin van Pfizer. Staat er op dezelfde plaatst Spikevax? Dan is er geprikt met het Moderna-vaccin.

Wat is het verschil tussen Moderna en Pfizer?

Volgens de GGD GHOR zijn Moderna en Pfizer geschikt voor dezelfde vaccinatiedoelgroepen en zijn de vaccins gebaseerd op dezelfde technologie. Het Europees Geneesmiddelbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft beide vaccins uitgebreid beoordeeld.

Het Moderna-vaccin beschermt in 94 procent van de gevallen tegen het coronavirus en is getest op tienduizenden mensen. Dit betekent dat van de honderd mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar zes mensen COVID-19 krijgen.

Ook het Pfizer-vaccin is getest op tienduizenden mensen en beschermt in 95 procent van de gevallen tegen het coronavirus. Dit betekent dat van de honderd mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar vijf mensen COVID-19 krijgen.

Zowel het Moderna-vaccin als het Pfizer-vaccin is een zogenoemd mRNA-vaccin. Het vaccin bevat een stukje genetische informatie: het mRNA. Dit mRNA zorgt voor de aanmaak van een kenmerkend eiwit van het coronavirus: het spike-eiwit. De afweercellen van het lichaam herkennen stukjes van dit eiwit en reageren daarop met de aanmaak van antistoffen. Deze antistoffen beschermen het lichaam en verkleinen de kans op ziekte door het virus.