De coronapandemie heeft de luchtvervuiling in Nederland vorig jaar tijdelijk fors doen afnemen. De vervuiling door stikstofoxiden nam met ongeveer 20 procent af, becijfert het RIVM. Ook de hoeveelheid fijnstof lag behoorlijk wat lager. Dat komt in elk geval voor een deel doordat veel mensen thuiswerkten en minder de weg opgingen.

Van de zeer fijne deeltjes die bekendstaan als PM2,5 daalde de gemiddelde concentratie in de lucht met ongeveer 15 procent. De concentratie van iets grotere deeltjes (PM10) daalde met 10 procent.

"Het is niet duidelijk in hoeverre deze effecten in de toekomst blijven bestaan", schrijft het RIVM voorzichtig. Toch voorziet het instituut voor 2030 een verdere daling. Omdat nationaal en internationaal beleid wordt gemaakt om de luchtkwaliteit te verbeteren, denkt het RIVM dat de concentratie stikstofoxiden in 2030 zo'n 40 procent lager zal liggen dan in 2018. Voor PM2,5 voorziet het instituut in dezelfde periode een daling van 40 procent en voor PM10 een daling van 25 procent.

Hoge concentraties fijnstof en stikstofoxiden zijn schadelijk voor de gezondheid. De stoffen komen zowel uit de uitlaat van auto's met verbrandingsmotoren als uit de schoorstenen van fabrieken. Ze dragen onder meer bij aan luchtwegproblemen, zoals astma. Regels voor de industrie worden steeds strenger. Daarnaast stimuleert de overheid onder meer elektrisch vervoer en het gebruik van waterstof.

Stikstofoxiden zijn daarnaast slecht voor de natuur. Samen met ammoniak, dat vooral afkomstig is van de landbouw, kunnen de stoffen eraan bijdragen dat bepaalde plantensoorten, zoals grassen en brandnetels, gaan woekeren. Andere soorten worden dan verdrongen en zo verschraalt de soortenrijkdom.