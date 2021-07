De politie in Den Haag treedt op meerdere plekken in de stad op tegen "spontane demonstraties", meldt Omroep West. Op beelden is te zien hoe de wetshandhavers en demonstranten slaags raken.

In de binnenstad mag niet worden gedemonstreerd en agenten leiden de betogers daarom richting het Malieveld. Die plek is daar door burgemeester Jan van Zanen speciaal voor aangewezen.

Volgens Omroep West dragen sommige demonstranten shirts met daarop de tekst 'hart voor vrijheid'.

De politie laat weten dat de ME heeft opgetreden tegen mensen die zich niet aan instructies hielden. Volgens de autoriteiten was de demonstratie niet aangemeld. Er bevinden zich volgens lokale bronnen tientallen agenten in de binnenstad.

Een politiewoordvoerder meldt aan NU.nl dat er geen arrestaties zijn verricht. De reden waarom de demonstranten op de been zijn, is haar niet bekend.

Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM heeft enkele tramlijnen omgeleid vanwege de ongeregeldheden.