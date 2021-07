Een parachutist is zaterdag zwaargewond geraakt toen hij na een sprong in een boom terechtkwam. Het incident vond plaats aan de Essendijk in Rhoon, net ten zuiden van Rotterdam.

Hoe de botsing van de parachutist met de boom kon plaatsvinden en welke verwondingen hij precies opliep, is niet bekend. Een woordvoerder spreekt van een "stuurfout".

De parachutist maakte volgens de woordvoerder deel uit van een grotere groep sportparachutisten, die allemaal uit hetzelfde vliegtuig waren gesprongen. De rest landde veilig in een weiland.

Een arts werd met een traumahelikopter naar de plaats van het incident gevlogen. Volgens de politiewoordvoerder leek de parachutist in eerste instantie buiten bewustzijn, maar was hij wel aanspreekbaar toen de arts arriveerde. De parachutist werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis.

Vorige week waren er ook al twee incidenten met neerstortende parachutisten. Vrijdag moest een parachutistenvliegtuig een noodlanding maken op de A50, vlak bij Apeldoorn. Geen van de achttien inzittenden raakte daarbij gewond.

Zaterdag moesten hulpdiensten een militaire parachutist redden uit een boom in het Gelderse Teuge.