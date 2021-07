In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is vorige week een apentweeling geboren. Het gaat om twee pinchéaapjes, een soort die in het wild ernstig wordt bedreigd door de vernietiging van hun leefgebied.

Het is de derde tweeling van het stel. In 2020 en in 2019 werd er ook een tweeling geboren. Pinchéapen zijn monogaam en vormen een paar voor het leven. De familie in Diergaarde Blijdorp bestaat nu uit acht aapjes.

Pinchéaapjes komen in het wild alleen in de bossen van Noordwest-Colombia voor. In dat gebied leven nog maar 7.500 apen, wat betekent dat de diersoort ernstig bedreigd is. Naast dat hun leefgebied wordt vernietigd, worden de aapjes ook gevangen om illegaal als huisdier gehouden te worden.

Blijdorp ondersteunt Proyecto Tití om de pinchéaap en zijn leefgebied te beschermen.