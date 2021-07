De ANWB krijgt veel vragen van vakantiegangers die deze zomer naar het buitenland willen. De organisatie merkt dat er nog veel onduidelijkheid is over de coronaregels in de verschillende landen.

"Mensen willen bijvoorbeeld weten hoe oud een PCR-test mag zijn. Of hoe ze moeten bewijzen dat hun kinderen negatief getest zijn", zegt Josje Majoor, die verantwoordelijk is voor de ANWB Reiswijzer, tegen de NOS. De antwoorden op die vragen lopen nogal uiteen, omdat de coronaregels in elk land anders zijn.

Zeker voor wie met de auto op vakantie gaat en meerdere landen moet doorkruisen, is het een puzzel, aldus de ANWB. Volgens de regels vraagt Italië om een PCR-test die niet ouder is dan 48 uur (ook voor kinderen vanaf zes jaar). Dat betekent dat vakantiegangers uit Nederland behoorlijk moeten doorrijden om ervoor te zorgen dat het testbewijs bij aankomst in het land niet verlopen is.

Onderweg is zo'n testbewijs dan weer niet nodig: Duitsland heeft geen inreisbeperkingen voor wie binnen 24 uur weer weg is en ook Zwitserland heeft geen restricties voor doorreizigers. "Het is altijd al verstandig om voorbereid op reis te gaan. Maar nu is alles tien keer zo ingewikkeld. Je moet je 'corona-administratie' echt op orde hebben", zegt Majoor.

Dat geldt ook voor vakantiegangers die het vliegtuig nemen. "We horen dat luchtvaartmaatschappijen soms extra eisen stellen. Ze willen bijvoorbeeld dat je naast een vaccinatiebewijs ook een negatieve PCR-test kunt laten zien. Ze zijn daarmee strenger dan het land waar ze naartoe vliegen. Dat komt doordat zij de verantwoordelijkheid dragen bij het inreizen."

Bekijk hieronder naar welke Europese landen jij op vakantie kan gaan volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM. Buiten Europa zijn vrijwel alle landen rood of oranje.