De omgeving van de Breestraat in Beverwijk is zaterdagochtend afgezet vanwege de vondst van een explosief. Meerdere woningen en winkels werden ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het object weggehaald en brengt het op een veilige plek tot ontploffing.

De politie ontving rond 9.15 uur een melding van een persoon die aan het verbouwen was in een pand en een verdacht voorwerp zag. Agenten hebben het gebied vervolgens uit voorzorg ontruimd. De Breestraat was afgesloten. Inmiddels kunnen mensen weer terug naar hun woning en winkels kunnen ook weer open.

Het Team Explosieven Verkenning van de politie kwam ter plaatse om het object te verkennen en analyseren.

Iets verderop ligt winkelcentrum Beverhof, waar een Poolse supermarkt gevestigd is die al twee keer eerder geconfronteerd werd met een explosief. Bij de supermarkt werd eerder deze week opnieuw een explosief aangetroffen, waarop de burgemeester van Beverwijk besloot de winkel te sluiten.

Volgens een woordvoerder van de politie is het te vroeg om te zeggen of er een verband is, ook vanwege de locatie van het verdachte voorwerp. "Dit is niet bij de Poolse supermarkt, maar bij een pand dat op dit moment verbouwd wordt."