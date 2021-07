De dag begint op de meeste plekken zonnig. Lokaal kunnen hier en daar mistbanken voorkomen, die in de vroege ochtend zullen oplossen.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

In de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten uit de bewolking toe. Later in de middag en avond volgen regen- of onweersbuien. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog.

In de middag is er vooral in het zuiden kans op enkele pittige onweersbuien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en veel neerslag, waardoor er mogelijk overlast gaat zijn voor het verkeer.

De temperatuur komt zaterdag uit tussen de 22 en 26 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.