Drie complotdenkers moeten per direct stoppen met hun verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft aangespannen tegen Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever.

De rechter oordeelt in het vonnis dat de drie mannen de al gepubliceerde verhalen van het internet moeten verwijderen. Als zij dat niet doen, moeten ze dwangsommen betalen en kunnen ze uiteindelijk zelfs worden aangehouden. Volgens de rechter is er "geen enkel objectief bewijs voor de vergaande aantijgingen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven".

De gemeente stapte naar de rechter wegens aanhoudende complottheorieën over een elite die kinderen vermoordt, omdat die tot grote onrust leidden in Bodegraven. Begin dit jaar kwamen tientallen mensen naar begraafplaats Vredehof om bloemen en pamfletten op kindergraven achter te laten, wat nabestaanden verdrietig en boos maakte. De gemeente veroordeelde het verstoren van de grafrust. Voor de begraafplaats geldt een noodverordening. De burgemeester ontvangt doodsbedreigingen.

Een van de complotdenkers, Raatgever, werd vorige week veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het maken van opruiende en bedreigende video's. Die zijn gericht tegen onder meer de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de advocaat van die gemeente en tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Deze week volgde een aangifte van GGD GHOR Nederland, omdat GGD-medewerkers worden bedreigd door complotdenkers die lid zijn van de Telegram-groep De Bataafse Republiek. In deze groep van het trio Kat, Knevel en Raatgever worden namen van vaccinerende GGD-medewerkers gedeeld met de oproep op ze te gaan jagen.