Het webportaal waarmee huisartsen een vaccinatiebewijs kunnen aanmaken voor mensen die bij hen zijn ingeënt tegen COVID-19, is sinds donderdagmiddag in de lucht. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat via een woordvoerder weten vrijdagmorgen te gaan checken of alles goed werkt.

Met het webportaal kunnen huisartsen een vaccinatiebewijs aanmaken voor mensen van wie de prik niet in het centrale register van het RIVM staat. Huisartsen kunnen alleen vaccinatiebewijzen maken voor mensen die bij de huisarts zijn geprikt.

Het portaal zou eigenlijk al in de nacht van woensdag op donderdag worden gelanceerd, maar kort voor de lancering bleek dat het systeem niet goed functioneerde. Inmiddels zijn de problemen volgens het ministerie opgelost.

Volgens de LHV bellen er ook veel mensen die denken dat ze in alle gevallen bij hun huisarts terechtkunnen voor een vaccinatiebewijs. Donderdag zijn de aantallen mensen die bellen "nog niet extreem" toegenomen, aldus een woordvoerder. "Maar we verwachten dat het komende tijd wel meer zal worden."

De LHV roept mensen op alleen contact op te nemen met de huisarts als die de prik ook heeft gezet én als het niet lukt om een groen vinkje te krijgen in de app. Als je niet meteen een bewijs nodig hebt, wacht dan met het aanvragen, klinkt het verzoek. En als je contact opneemt, doe dat dan het liefst per mail.