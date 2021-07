De GGD Twente vraagt bezoekers die zaterdag bij uitgaansgelegenheid Aspen Valley in Enschede zijn geweest, zich te laten testen op het coronavirus. Een aantal mensen dat daar die avond was, is besmet, meldt de GGD.

Ook personen die geen klachten hebben na het bezoek aan de bewuste disco, worden verzocht zich te laten testen en thuis te blijven tot de testuitslag bekend is. "We beschouwen iedereen die zaterdag 26 juni bij Aspen Valley is geweest als contact van een positief getest persoon", stelt de GGD. "Het bron- en contactonderzoek is in volle gang. We proberen zo snel mogelijk een volledig beeld te krijgen."

Of de cluster in de discotheek in Enschede de eerste cluster in een horecagelegenheid is sinds de versoepelingen van vorige week, kon het RIVM donderdag nog niet zeggen.

RTV Oost meldde woensdagavond dat meerdere jongeren onafhankelijk van elkaar aan de omroep lieten weten dat zij mogelijk tijdens het feest besmet zijn geraakt. In de nacht van zaterdag op zondag was het eerste grote feest in de Enschedese discotheek in anderhalf jaar. Zo'n achthonderd mensen waren aanwezig.