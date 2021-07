De politie heeft donderdag de eerste exemplaren van de zogenoemde MONOcam in gebruik genomen. Dat is een slimme camera die automobilisten moet gaan betrappen op telefoongebruik achter het stuur of het bedienen van een ander apparaat. Daarmee moet het aantal ongelukken als gevolg van afleiding in het verkeer teruggebracht worden, schrijft de politie.

De camera, die grotendeels door de politie zelf is ontwikkeld, is de afgelopen anderhalf jaar getest. Hierdoor is de MONOcam nu in staat om te herkennen of een bestuurder een apparaat in handen heeft.

Zodra de camera dit signaleert, wordt het doorgegeven aan het Team Verkeer van de politie. Daar worden deze 'hits' altijd door twee agenten beoordeeld, ook wel het vierogenprincipe genoemd. Zodra zij constateren dat er inderdaad sprake is van een overtreding, komt het Centraal Justitieel Incassobureau in actie voor de bekeuring.

De MONOcam is een mobiele camera die zowel binnen als buiten de bebouwde kom ingezet kan worden. "Daarmee krijg je het gevoel dat je altijd en overal bekeurd kan worden voor een overtreding", zei het Openbaar Ministerie vorig jaar bij aanvang van de tests met het systeem.

Voorheen werden mensen die de telefoon tijdens het rijden gebruikten door de politie aan de kant gezet. Dat vraagt echter veel tijd van agenten en daarvoor moeten de camera's een oplossing zijn. Nederland is het eerste Europese land dat deze technologie gebruikt. In Australië is dat wel al enige tijd het geval en volgens het OM met succes. De camera's zouden dag en nacht, en in alle weersomstandigheden moeten werken.

Volgens de politie is het gebruik van de MONOcam goedgekeurd door Autoriteit Persoonsgegevens. Zo wordt onder meer het gezicht van de bijrijder automatisch geblurd en worden de beelden slechts korte tijd bewaard.