Het douanebeleid om corruptie tegen te gaan, schiet nog steeds behoorlijk tekort. De douane is te afwachtend en de aanpak moet steviger en specifieker, valt te lezen in het rapport van KPMG, dat demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Douane) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De douane had zelf om het onderzoek gevraagd na een reeks incidenten met corrupte ex-douaniers.

Uit het onderzoek blijkt dat corruptie "voor de meeste medewerkers een 'ver-van-mijn-bedshow is", concluderen de onderzoekers. De anticorruptiemaatregelen van de douane zijn vooral gericht op ambtenaren in de meest risicovolle functies. Maar ook op andere posities werken mensen die kwetsbaar zijn voor criminele infiltratie, doordat ze bepaalde kennis hebben en informatie bezitten, zo valt te lezen.

De thema's integriteit en corruptie worden te weinig besproken door douaniers, stelt KPMG vast. "Dilemma's en twijfels" hierover worden niet standaard gedeeld met leidinggevenden. Daarnaast wordt "niet of nauwelijks" geleerd van corruptie-incidenten en vermoedens van omkoping.

Ook op de werkvloer is een gebrek aan "actuele en diepgaande kennis en inzichten", schrijven de onderzoekers. En in hoeverre douaniers zich bewust zijn van de risico's, hangt sterk af van hun eigen teamleider. Kennis over corruptierisico's is dan ook slechts "versnipperd aanwezig" bij de douane. De ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van corrupties staan "relatief ver af van de dagelijkse praktijk".

'Samenwerking met criminelen kan ook onbewust beginnen'

De douane kijkt veel naar de privéomstandigheden van douaniers als er een inschatting wordt gemaakt of zij een risico vormen. Dat is onterecht, aldus de onderzoekers.

"Samenwerking met criminelen kan onbewust beginnen, als goed bedoelde vriendendienst", zegt Nanette van Schelven, directeur-generaal van de douane, in een reactie. "Soms speelt de verleiding van geld, in combinatie met druk of dreiging. Onze inzet wordt om alle medewerkers te beschermen tegen de risico's die zij lopen en weerbaarder te maken."

De onderzoekers bevelen daarom onder meer aan om op directieniveau één of meer deskundigen aan te stellen die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van corruptierisico's. Ook moeten duidelijke regels worden opgesteld voor alle medewerkers, en moet het bewustzijn rond corruptie worden vergroot door een centraal gecoördineerd programma, concluderen ze.