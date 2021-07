Reizigers uit hogerisicogebieden binnen Europa hoeven vanaf donderdag niet meer in quarantaine bij terugkomst in Nederland, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

Landen als Spanje en Noorwegen blijven nog wel oranje, net als de Portugese hoofdstad Lissabon. Het dringende quarantaineadvies wordt echter geschrapt voor alle reizigers binnen de Europese Unie, dus ook de hogerisicogebieden binnen de EU.

Reizigers hebben nog wel een een QR-code nodig, die in de CoronaCheck-app aan te vragen is met een vaccinatiebewijs, negatieve testuitslag of herstelbewijs na een coronabesmetting.

Voor reizigers die uit hogerisicogebieden van buiten de EU naar Nederland komen, geldt de quarantaineplicht nog wel. Voor alle 'oranje' gebieden, zowel binnen als buiten de EU, blijft het dringende advies gelden om er alleen naartoe te reizen indien dat noodzakelijk is.

Bekijk hieronder naar welke Europa landen jij op vakantie kan gaan volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM. Buiten Europa zijn vrijwel alle landen rood of oranje.